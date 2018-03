Tiros atrasam corrida pela paz em favela do Rio Um tiroteio entre traficantes, segundo a polícia, às 7h30 do domingo, 26, nos vizinhos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, assustou moradores e atrasou o início do Desafio da Paz, uma corrida anual promovida desde 2011 pela ONG AfroReggae. Não houve feridos, mas dezenas de pessoas que se preparavam para a corrida se esconderam, com medo, e algumas desistiram da prova. Marcada para as 8h, a disputa só começou às 9h.