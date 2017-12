Tiroteio antes de clássico em MG deixa 2 mortos A rivalidade entre cruzeirenses e atleticanos continua fazendo vítimas fora de campo. Hoje, um tiroteio entre torcedores deixou quatro feridos e dois mortos em Belo Horizonte, pouco antes do clássico que terminou com a vitória do Cruzeiro, por 4 a 3. De acordo com a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu dentro de um ônibus da linha 9402, quando o veículo passava pelo Parque Riachuelo, na região noroeste da capital. Os feridos foram levados para o Hospital Odilon Behrens. Segundo as primeiras informações da PM, um dos mortos seria um senhor, de aproximadamente 90 anos, que não tinha nenhum envolvimento com o grupo de torcedores. Ainda de acordo com a PM, um ônibus também foi depredado, no Mineirão.