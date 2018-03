Tiroteio deixa 1.300 alunos sem aula no centro do Rio Cerca de 1.300 alunos da Escola Municipal Estados Unidos, no Catumbi, centro do Rio de Janeiro, estão sem aula hoje em razão de um intenso tiroteio entre policiais e supostos traficantes dos morros da Coroa e da Mineira, segundo a Secretaria municipal da Educação. De acordo com a Polícia Civil, cerca de cem policiais civis de duas delegacias realizam uma operação nas favelas em busca dos homens que tentaram fazer um arrastão no Túnel Santa Bárbara na terça-feira da semana passada.