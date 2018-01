Tiroteio deixa moradores em alerta no Morro São Carlos, zona norte do Rio Um tiroteio no Morro do São Carlos, na zona norte do Rio, deixa os moradores da comunidade em estado de alerta na tarde deste domingo, dia 12. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São Carlos, policiais foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Querosene durante um patrulhamento para checar uma denúncia.