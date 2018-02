Tiroteio deixa um morto e três feridos na zona sul de SP Uma tentativa de assalto a uma loja de som automotivo do bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, terminou com um bandido morto e três pessoas baleadas, entre elas dois policiais militares e um adolescente. Morador da região, o jovem de 16 anos foi atingido no peito por uma bala perdida quando passava pelo local no momento do tiroteio. Até a 1h15 da madrugada de hoje, segundo a polícia, ele passava por cirurgia no Hospital São Camilo.