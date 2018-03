Tiroteio dentro de shopping de Jundiaí-SP fere três Um grupo de cinco assaltantes roubou ontem uma joalheria no Maxi Shopping, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Houve troca de tiros com a Polícia Militar (PM) e três pessoas ficaram feridas. Hoje, a PM encontrou, na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (Estrada de Itatiba), o corpo de um homem identificado como Luiz Paulo Faria, de 20 anos, suspeito de ter participado do assalto. Um PM que levou um tiro de raspão na cabeça e um segurança do shopping, atingido por um tiro na perna, foram levados ontem para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e liberados hoje. Os dois passam bem. O terceiro ferido era um dos assaltantes. A polícia desconfia que Faria, encontrado dentro de um Gol, ferido à bala, seja o mesmo homem atingido no shopping.