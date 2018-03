Tiroteio em favela deixa um ferido no Rio Um homem foi baleado na manhã de hoje durante um tiroteio entre policiais e supostos traficantes na Favela Pára-Pedro, em Irajá, no subúrbio do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento de rotina quando foram recebidos a balas. A vítima foi encaminhada para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também no subúrbio. Com o ferido, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma quantidade ainda não divulgada de maconha.