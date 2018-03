Tiroteio em fazenda de Dantas faz feridos, reféns são libertados

As informações são do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e da assessoria de imprensa da fazenda, mas ainda não há uma confirmação precisa do número de feridos. O MST fala em 9 feridos, enquando uma fonte ligada ao Opportunity diz que são 8 e a assessoria da fazenda relata apenas 2.

A fazenda Espírito Santo, no município paraense de Eldorado dos Carajás, está ocupada por membros do MST desde fevereiro. Na ocasião, o MST alegou ter invadido a fazenda em protesto contra declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que havia dito que repasses de verbas públicas ao movimento são ilegais.

Segundo a assessoria do MST, o tiroteio do sábado ocorreu quando os trabalhadores voltavam de uma mobilização em homenagem aos mortos no massacre. Eles teriam sido emboscados por seguranças da fazenda.

Ainda de acordo com o MST, nove pessoas ficaram feridas no tiroteio. As vítimas teriam sido encaminhadas para um hospital no município de Xinguara.

De acordo com a assessoria da Agropecuária Santa Bárbara, propietária da fazenda, os trabalhadores, que tomaram posse da portaria da fazenda em fevereiro, teriam roubado um caminhão que levava material de construção para a sede do local.

Cinquenta trabalhadores teriam subido no caminhão, armados, em direção à sede, para tomá-la, quando entraram em um tiroteio com os seguranças. Segundo a assessoria, um segurança foi baleado no olho e um trabalhador, conhecido como "Índio", foi "atingido". Ambos foram levados para um hospital em Marabá.

O MST afirmou que três trabalhadores estavam sendo mantidos reféns por seguranças na fazenda, enquando a assessoria da fazenda disse que os reféns eram quatro jornalistas e uma advogada da Fazenda, que passaram a noite sob poder dos invasores, mas já foram libertados.

(Reportagem de Fabio Murakawa e Vanessa Stelzer)