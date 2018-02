Tiroteio entre traficantes deixa 3 mortos no Rio

Os confrontos tiveram início quando traficantes da Baixa do Sapateiro tentaram invadir as comunidades de Vila dos Pinheiros e Vila do João. Dois corpos foram encontrados dentro de um Fiat Pálio prata, placas LVC 7907/RJ, na Rua Sete de Março. Cinco feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Bonsucesso.

Entre os três mortos está o ajudante de pedreiro José Ivo Ferreira, de 27 anos, que, segundo familiares, voltava para casa quando ficou no meio do fogo cruzado e acabou atingido por um dos disparos. Segundo a Polícia Militar, o clima já voltou ao normal no Complexo da Maré.