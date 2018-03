Tiroteio fecha comércio na Favela da Rocinha, no Rio Os comerciantes da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, fecharam as portas devido ao tiroteio entre traficantes e policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no começo da manhã de hoje. Segundo informações da corporação, os agentes foram recebidos à bala no início de uma operação para combater o tráfico de drogas no local. Não há informações sobre possíveis presos ou feridos.