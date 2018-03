Tiroteio mata pai e fere filha no RJ Quatro pessoas foram baleadas, entre elas o ambulante Jefferson Silva Andrade, de 28 anos, e sua filha, Lariene Aparecida Andrade, de 4 anos, durante confronto entre policiais da 14ª Delegacia do Leblon e traficantes na Cruzada São Sebastião, zona sul da capital fluminense, na noite de ontem (16). Os policiais foram até o conjunto habitacional após serem informados de que traficantes da Favela da Rocinha, que fica no bairro de São Conrado, iriam invadir o local. A região é considerada ponto estratégico para a ação dos criminosos. Ao chegarem na Cruzada, os policiais foram surpreendidos por muitos traficantes da Rocinha, que já haviam tomado parte do conjunto. Na troca de tiros, Jefferson, que passava no local com sua filha, foi baleado no pescoço, na barriga e em uma das pernas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A menina foi ferida na perna direita e continua internada no Hospital Miguel Couto. Uma senhora de 54 anos, identificada apenas como Vera, foi atingida por estilhaços de bala e passa bem. Um dos policiais civis, Chares Beruth, foi ferido por quatro tiros e está internado no mesmo hospital.