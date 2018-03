Tiroteio na Rocinha tem um morto e um ferido grave Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após ser atingida no tórax durante tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e traficantes que permanecem no morro, na noite dessa quinta-feira, 1. As vítimas, que ainda não foram identificadas, foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), os policiais patrulhavam a Rua 2 quando foram surpreendidos pelo traficantes.