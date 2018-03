Tiroteio no Complexo do Alemão deixa dois PMs feridos

RIO - Dois policiais militares ficaram feridos durante um tiroteio no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, na madrugada desta quinta-feira, 20. Os agentes foram feridos na localidade conhecida como Areal, na comunidade da Grota. Eles foram socorridos por policiais do Batalhão de Choque (BPCHq) e levados para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, região central da cidade. Ambos passam bem.

Pela manhã, o policiamento na região foi reforçado. Segundo a assessoria da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), vinte policiais patrulhavam a rua Joaquim de Queiroz quando criminosos fizeram disparos no Areal e os agentes reagiram.

Um PM foi ferido na altura da cintura e permanece em observação. O outro foi alvejado pelas costas, mas o colete e a farda seguraram as balas. Um carro blindado, conhecido como Caveirão, foi usado por policiais dos BPCHq e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na busca pelos bandidos, que não foram encontrados. O caso foi registrado na 45ª DP (Alemão).

Por volta de 2h da madrugada, o diretor do ONG AfroReggae, José Júnior escreveu no Facebook: "Nesse momento a chapa ta (sic) pegando fogo no Complexo do Alemão. Muito tiro e segundo relatos tem pessoas baleadas. Os moradores estão desesperados. Será uma madrugada bem difícil !"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde sábado, 15, policiais do Bope estão no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, segundo o comandante-geral da PM, coronel José Luís Castro Menezes, por período indeterminado.