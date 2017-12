Tiroteios deixam um ferido no Complexo da Maré Tiroteios ocorridos no fim da noite desta segunda-feira, 7, no complexo de favelas da Maré (zona norte) resultaram em ferimento em pelo menos uma pessoa e em protesto de moradores que tentaram, no início desta madruga, interromper o tráfego na Avenida Brasil, principal acesso à área. O complexo está ocupado há dez dias pela Polícia Militar e desde sábado por 2.500 profissionais da Marinha e do Exército.