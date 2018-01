Titanic ganha réplica virtual 95 anos após o naufrágio

Pouco mais de 95 anos após o trágico naufrágico, o lendário transatlântico Titanic ganhou réplica no mundo virtual do Second Life. Inaugurada oficialmente na semana passada, a construção impressiona pelo nível de detalhamento. É como se os usuários pudessem estar realmente na viagem inaugural do navio, que afundou no Oceano Atlântico em 14 de abril de 1912 após bater contra um iceberg. Réplica virtual tem o mesmo deck, escadaria e locais para "morar". Foto: Reprodução Entre os ambientes recriados estão o deck principal do transatlântico, o Café Parisien e a grande escadaria da primeira classe. Para construir a embarcação dentro do Second Life, o residente apaixonado pela história do naufrágio Morphius Barbosa (nome do avatar) levou seis meses entre pesquisa de imagens e modelagem dos cenários até a conclusão do trabalho. O Titanic virtual conta com um grande salão de baile, lojas e oferece camarotes de aluguel para jogadores interessados em "morar" no navio. Periodicamente, o grupo RMS Titanic Ballroom organiza festas no navio, abertas a todos os residentes. O transatlântico pode ser visitado nas coordenadas Volcano Cay (172, 167, 23). Clique aqui para teleportar. Vida real Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 54 metros de altura (o equivalente a um prédio de 19 andares) e pesando mais de 46 mil toneladas, o Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. O transatlântico, de propriedade da White Star Line, foi lançado ao mar em maio de 1911 e partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril do ano seguinte com destino a Nova York. No fim da noite de 14 de abril, o navio chocou-se contra um iceberg numa área próxima ao Canadá, afundando duas horas mais tarde. De acordo com a RMS Titanic Inc., que detém os direitos de exploração e de pesquisa dos restos do navio, não existe um número de exato de vítimas, mas estima-se que, das 2.201 pessoas a bordo, 1.490 morreram e apenas 711 sobreviveram ao naufrágio. Mesmo depois de 95 anos, a tragédia do Titanic continua presente na memória de muitos, servindo de tema para dezenas de livros, documentários e filmes. No cinema, o título mais famoso é Titanic. Lançado em 1997, o filme dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo Di Caprio e Kate Winslet faturou 11 Oscars das 14 indicações que recebeu, incluindo Melhor Filme. Saiba mais sobre a história do Titanic na Enciclopédia Titânica. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.