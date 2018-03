Título de competição de hot dogs de NY fica com americano

O americano Joey Chestnut ficou no topo do concurso anunal de quem come mais cachorros quentes em Coney Island nesta sexta-feira, 4, após, inicialmente, ter empatado com o japonês Takeru Kobayashi em uma competição que durou dez minutos. Eles desempataram no tempo de comer cinco hot dogs. Os dois empataram em 59 lanches em dez minutos, antes de engolirem mais cinco sanduíches para o desempate. Eles consumiram 64 hot dogs no total. Kobayashi queria voltar ao trono depois da derrota por três cachorros quentes no ano passado, quebrando seu reinado de seis anos consecutivos. "Ele queria isso, mas eu precisava", disse Chestnut sobre seu rival japonês. Centenas se juntaram em Coney Island no dia da Independência dos Estados Unidos para assistir aos gladiadores no evento patrocinado por Nathan's desde 1916. Chestnut foi vitorioso pelo segundo ano consecutivo, ganhando de 20 outros competidores. O tempo da competição mudou de 12 para 10 minutos após ter sido revelado que a competição origina de 1916 tinha apenas 10 minutos. A mudança levou a uma competição mais difícil. Chestnut rapidamente ficou a frente, com as bochechas estufadas a medida em que ele empurrava hot dogs. Num ponto, o Kobayashi, passou Chesnut, californiano de 24 anos, em 3 cachorros quentes. Então, Kobayashi caiu para o terceiro lugar, mas comeu seu lugar de volta para o empate. Richard Shea, um dos fundadores da Federação Internacional da Alimentação Competitiva, disse que foi a primeira vez em sua memória que uma competição teve que ter desempate. Como o de costume, a estratégia de Kobayashi foi comer todas as salsichas primeiro para depois molhar o pão e comer. Uma pausa ao engolir os pães molhados significou a derrota. "Ele deveria ter conseguido, era dele para ganhar", disse o jurado Gersh Kuntzman, disse do japonês de 30 anos. Rumores diziam que Kobayashi havia sido incluído na competição sem ter se qualificado, e que estava machucado demais para competir. O japonês de 58 quilos negou as acusações. Chestnut, de 95 quilos ganhou US$ 10 mil (R$ 16 mil) e um cinturão mostarda. "Foi uma loucura. Eu sou só um cara normal comendo hot dogs na rua", disse. "Você não pode complicar isso." Ele também disse estar preparado mentalmente para comer 70, mas seu corpo não deixava e ele não cosneguia engolir rápido o suficiente. Nem deveria querer. Na verdade, comer dessa maneira faz mal para a saúde, diz Dr. Marc Siegel, professor da Faculdade de Medicina de Nova York. "Hot dogs são pouco saudáveis, especialmente quando comidos em grande volume. Eles são alimentos altamente processados, têm grande quantidade de colesterol e muito sal", disse. " graças à quantidade que os competidores comeram eles provavelmente vão sofrer de náusea, dores de cabeça, inchaço e pressão alta durante os vários dias que vai levar para o corpo conseguir digerir toda a comida.