TiVo oferece download de filmes direto para televisores

A TiVo anunciou na terça-feira que muitos de seus clientes nos Estados Unidos podem agora pedir download de filmes e programas de TV disponíveis via Amazon.com diretamente em seus aparelhos televisores, sem uso do computador. A TiVo reformulou seu serviço "Amazon Unbox on TiVo" a fim de permitir que clientes equipados com conexões de banda larga selecionem títulos por meio do controle remoto TiVo entre os mais de 10 mil filmes e programas de TV disponíveis na Amazon.com para download. Os programas, cujo preço médio é de quatro dólares para locação de um filme e de cerca de dois dólares por um programa de TV, poderão ser assistidos depois de recebidos em download pelo decodificador da TiVo. A Amazon.com, maior site de comércio eletrônico do mundo, e a TiVo anunciaram o serviço inicialmente em fevereiro, quando os usuários precisavam selecionar e receber os vídeos em um computador.