TJ anula absolvição de PM por morte de estudante no Rio A Justiça julgará novamente o policial militar acusado de matar o estudante Daniel Duque, de 18 anos, na madrugada do dia 28 de junho do ano passado, na zona sul do Rio de Janeiro. Por unanimidade, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) fluminense aceitou hoje o recurso da família do jovem e anulou o julgamento no qual o agente Marcos do Carmo havia sido absolvido.