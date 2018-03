TJ-GO julga médico acusado de morte em lipoescultura

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO), antes do início da sessão, os advogados Douglas Dalto Messora e Rodrigo Lustosa Pinto, que defendem o réu, pediram que o julgamento fosse adiado, argumentando que não foram realizados, durante o inquérito policial e na instrução criminal, exames dos prontuários médicos. Contudo, acatando manifestação do promotor João Teles, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara, negou o pedido. Concunhada de Caron, Janet morreu no Hospital e Maternidade Vida, no Setor Marista, região sul de Goiânia. O processo corre no 1º Tribunal do Júri mas, devido à grande repercussão popular, está sendo realizado no auditório do 2º, para melhor acomodar o público.