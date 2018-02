TJ-MG chama suspeitos de participar do sumiço de Eliza

De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), o juiz Elias Charbil, da Vara da Infância e Juventude de Contagem, estabeleceu a audiência para ouvir o goleiro Bruno Fernandes Souza, seu amigo Luiz Henrique Romão, o Macarrão, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o primo do goleiro, Sérgio Rosa Sales. José Carlos da Silva, que mora no Rio de Janeiro, deve prestar esclarecimentos por carta precatória.

O menor J. também deve estar presente no tribunal, mas não será ouvido. Segundo o TJ-MG, os outros cinco intimados serão obrigados a comparecer e a responder às perguntas do juiz.