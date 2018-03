TJ-MG mantém sentença a jogador que agrediu porteiro

No dia 13 de julho de 2004, Waldir, que controlava a entrada e saída de pessoas no lugar reservado aos jogadores, teria impedido o acesso da esposa do atleta porque ela vinha acompanhada de um homem que não portava as credenciais necessárias para permanecer na área restrita.

Segundo depoimento do porteiro, a mulher disse que a pessoa que estava com ela era o segurança do jogador de futebol e dela, mas mesmo assim o porteiro não permitiu a entrada do segurança no estádio e ambos foram embora sem criar transtorno.

De acordo com o TJ, ao fim da partida, por volta das 23 horas, Emerson procurou o porteiro e gritando, o ameaçou e o insultou diante de várias pessoas. O atleta que teria dado socos e pontapés na vítima foi contido pela equipe de administração do estádio.