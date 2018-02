TJ-PR manda Estado pagar indenização por 'bala perdida'

A adolescente precisou de internamento, mas recuperou-se e não restou nenhuma sequela, a não ser cicatrizes. Em primeira instância, o Estado foi condenado a pagar-lhe indenização de R$ 50 mil; seu pai teve direito a R$ 40 mil, em razão das ofensas à filha e pela prisão indevida; à mãe, também pela ofensa à filha, coube R$ 30 mil; e cada um dos três irmãos, pela mesma razão, deve receber R$ 20 mil. O Estado também foi condenado a pagar 20% do valor em honorários advocatícios.

Ao recorrer ao TJ-PR, o Estado alegou que não foi provado que o tiro saiu da arma de algum policial. Ao mesmo tempo, pediu a reforma da sentença, com a fixação de indenização de R$ 2 mil e a retirada dos familiares da adolescente como beneficiários. O relator do processo, juiz substituto em 2º grau Espedito Reis do Amaral, baseou-se em laudo do Instituto de Criminalística comprovando que a bala saiu da arma de um policial, sem ser possível determinar qual. "A ação policial desastrosa, com disparo de arma de fogo a esmo, foi então a causa da lesão suportada pela vítima", acentuou.

Em relação ao pedido para retirar beneficiários da indenização, Amaral afirmou que todos os familiares "padeceram de sofrimento", visto que a menina passou vários dias internada correndo "sério perigo de morte". No caso do pai da adolescente, o valor foi maior, pois, ao tentar socorrê-la, "para sua surpresa, foi ilegalmente preso pelos policiais militares, porque confundido com o agente então perseguido pelos milicianos". Ele também chegou a ser acusado de ter atirado contra a própria filha.

"Esses fatos ecoam, mais uma vez, como um alarme a respeito do completo despreparo da Polícia Militar no exercício de seu mister", reforçou o relator. Para ele, o fato de não haver sequela permanente não é motivo para negar-se indenização por dano moral. Amaral aceitou, no entanto, o pedido de redução dos honorários advocatícios, estabelecidos em R$ 10 mil. Em uma nota, a Procuradoria Geral do Estado disse lamentar o fato "em que se comprovou que uma criança foi atingida por ''bala perdida'' oriunda de arma policial quando perseguia suspeito de crime". O órgão informou que já foi notificado da sentença publicada no dia 16 e analisa recurso aos tribunais superiores "quanto aos beneficiários da indenização e valores acessórios". "Além disso, a PGE irá orientar a administração pública a respeito de como cumprir a decisão", afirmou.