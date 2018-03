TJ-RJ nega habeas corpus a acusado de estupro Os desembargadores da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negaram por unanimidade, na quarta-feira (5), habeas corpus impetrado em favor do pastor Marcos Pereira da Silva, de 56 anos, presidente da Assembleia de Deus dos Últimos Dias (ADUD). Em seu voto, o desembargador relator Gilmar Augusto Teixeira destacou a necessidade de garantia da ordem pública. O pedido de habeas corpus já havia sido negado liminarmente pela 8ª Câmara Criminal no dia 9 de maio.