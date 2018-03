TJ-RJ proíbe taxa de iluminação pública para morador O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio deu ganho de causa ao morador de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, Alcides Conrado de Mello, que questionou a cobrança da taxa de iluminação pública, que vem junto com a conta de luz. O desembargador Cláudio de Mello Tavares, da 11ª Câmara Cível, determinou que a arrecadação é indevida e, portanto, Conrado de Mello não pode mais ser obrigado à pagá-la. A companhia Ampla Energia e Serviços, fornecedora de luz na região, terá ainda de devolver todos os valores pagos até então. Essa taxa não é paga na capital fluminense e em outras cidades brasileiras, São Paulo. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) considera a cobrança inconstitucional. Segundo Tavares, a resolução do TJ do Rio é válida, inicialmente, só para o morador de Itaboraí, pois não foi uma ação civil pública. "Mas abre precedente para que todos os cidadãos de Itaboraí contestem a cobrança da taxa extra."