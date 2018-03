TJ-SP adverte sobre e-mails de falsa audiência O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou hoje um alerta para um e-mail falso circulando na internet supostamente enviado pela Corte. Na mensagem, o internauta é informado que deve comparecer a uma audiência sobre uma investigação e links de arquivos anexos são indicados como sendo despachos judiciais. O TJ-SP afirma que não envia mensagens com anexos ou solicitando informações confidenciais e orienta quem receber a mensagem a apagá-la e não seguir nenhuma instrução do e-mail. O golpe, na internet, consiste no envio de mensagem falsa, mas com aparência legítima, para solicitar informações pessoais sensíveis. As informações são da assessoria do TJ-SP.