TJ-SP nega habeas corpus a médico Roger Abdelmassih A Justiça de São Paulo negou na tarde de hoje o pedido de habeas corpus feito ontem pela defesa do médico Roger Abdelmassih, acusado de abuso sexual. A decisão é do desembargador José Raul Gavião de Almeida da 6ª Câmara de Direito Criminal, que justificou a decisão baseado na periculosidade do réu. A defesa de Abdelmassih pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).