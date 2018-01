TJRJ suspende julgamento de Fernandinho Beira-Mar

Na quarta-feira, 30, o jornal O Dia publicou matéria que revelava o plano de resgate do traficante no dia da audiência, marcada para as 10h de 26 de agosto. O município é o reduto do criminoso e o MPRJ teme que o poder intimidatório do criminoso na cidade possa influenciar os jurados. O MPRJ pede que a audiência seja transferida da Vara Criminal de Duque de Caxias para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Beira-Mar é acusado de comandar a execução do estudante de informática Michel Anderson Nascimento dos Santos, de 21 anos, em dezembro de 1999, na Favela Beira-Mar, em Duque de Caxias. Ele seria amante de uma namorada do criminoso. A vítima foi submetida à sessão de tortura, em que teve pés, mãos e orelhas decepadas, tendo sido obrigado a engolir uma delas.Preso desde 2002, o traficante está detido no Presídio Federal de Catanduvas, no interior do Paraná, e já tem mais de 200 anos de penas somadas.