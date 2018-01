Tocador de discos HD DVD chega ao Brasil neste ano A Toshiba, uma das empresas que patrocina e desenvolve o formato de disco de alta definição HD DVD anunciou que pode começar a comercializar um modelo de player no mercado brasileiro até o final do semestre. O modelo seria o HD-A2, uma evolução do HD-A1, primeiro modelo comercializado pela empresa quando o formato HD DVD estreou comercialmente, no ano passado. O anúncio, contudo, significa uma retomada para a empresa, que havia prometido lançar o primeiro tocador HD DVD no Brasil ainda em 2006, mas a empresa não conseguiu viabilizar a disponibilidade de títulos de filmes em alta definição no mercado local. Agora, a companhia deve contar com pelo menos o apoio da Warner para fornecer títulos no formato. O preço do novo tocador no mercado brasileiro não foi revelado. Modelos básicos do aparelho nos EUA são vendidos por US$ 500. Do lado concorrente, o Blu-ray, ainda não há notícia de distribuições oficiais de produtos no mercado brasileiro, bem como de títulos. Os únicos - poucos e caros - tocadores compatíveis com o formato são os consoles PlayStation 3, que podem ser encontrados no País por preços a partir de R$ 4 mil.