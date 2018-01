Tocador de vídeo da Apple enfrentará muita competição Previsto para ser lançado no ano que vem, o iTV, um tocador de vídeos da Apple que tem como alvo a sala de estar, já está dividindo as opiniões da indústria, por conta de seu modelo de funcionamento, que prevê que os usuários irão adquirir conteúdos a partir da loja iTunes, por meio de seus Pcs, e pelas dúvidas sobre se a empresa é capaz de ser um fornecedor forte o suficiente para vender filmes e outros conteúdos. É que, diferente do mercado de música digital, que a empresa domina com folga com a dobradinha iPod-iTunes, na arena de vídeo doméstico digital e filmes pela Web, a Apple enfrentará uma séria concorrência no mercado norte-americano. Terá, por exemplo, de desbancar as empresas de TV por assinatura que começam a oferecer serviços variados de vídeo sob demanda, da TiVo, que conta com um dispositivo gravador digital e um serviço homônimos, dos provedores de IPTV (novos serviços que fornecerão vídeo direto pela Web), além dos Pcs que utilizam Windows XP na versão Media Center: computadores para a sala de estar que exibem na TV qualquer tipo de conteúdo (embora bem mais caros do que a caixinha da Apple). E não é só isso: há a loja virtual da Amazon, que lançou o seu serviço de download de filmes, sem contar outros concorrentes que permitem baixar filmes como o MovieLink e CinemaNow (estes apenas para os EUA), além do serviço Xbox Live, que permite a provedores de conteúdo vender vídeos para usuários do videogame da Microsoft. O que a empresa pretende então ao anunciar um produto para 2007, quebrando um padrão até então estabelecido de não falar de produtos que não estão disponíveis comercialmente? Segundo os analistas, o consenso é de que a Apple quer fazer barulho, atraindo mais estúdios para a sua loja iTunes e engrossando o catálogo de filmes e vídeos que estarão disponíveis futuramente no serviço. Se isso será suficiente para ganhar a preferência do usuário, só o futuro dirá.