Tocador digital baixa músicas por Wi-Fi Uma outra realidade e a busca de um diferencial frente à concorrência marcam a existência do MusicGremlin, um tocador de música digital que é combinado a um serviço de assinatura nos EUA. O aparelho, uma unidade portátil que mede 10x6 cm, traz um HD interno com 8 GB de capacidade e custa cerca de US$ 299,00. Até aí, nada que convença o usuário a abandonar a idéia de comprar um iPod, certo? Só que o MusicGremlin é diferente: ele dispensa o uso de um PC para baixar músicas. Por uma mensalidade de US$ 14,99, o usuário pode baixar quantas músicas quiser de uma lista de 2 mil canções para o seu tocador, a partir da loja online da companhia. Basta que o usuário esteja sob a área de cobertura de uma rede Wi-Fi, ou hotspot, como também são chamadas estas zonas. É claro que isso só é possível porque nos EUA é mais fácil dispor de uma rede Wi-Fi ativa: só na cidade de Nova York, há mais hotspots do que em todo o estado de São Paulo (1055 pontos ativos contra 440). E mesmo que o usuário não tenha uma rede sem fio por perto, também é possível baixar músicas por meio de um PC a exemplo do que acontece com outras lojas virtuais de músicas. Como os concorrentes Napster e iTunes, o serviço de download de músicas da empresa também permite a compra definitiva de canções e álbuns inteiros.