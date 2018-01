Tocadores da Sony reconhecerão músicas da loja iTunes Quando a Sony percebeu que o Walkman fazia água na competição com o tocador iPod, fez um movimento perigoso e anunciou um tocador que só era compatível com o formato WMA (Windows Media Audio), da Microsoft, e que não tocaria músicas em MP3. Na época, a empresa justificou a escolha dizendo que o formato daria a proteção necessária aos direitos autorais das músicas - vale lembrar que a Sony também tem um braço como uma gravadora. Não foi uma decisão sábia, já que o produto foi um fracasso nas vendas. Então a empresa mudou de idéia, e passou a admitir o formato MP3 em seus tocadores, mas já era tarde para pegar um bom lugar no bonde da música digital, afinal o iPod já era a figura dominante neste mercado. De olho em garantir a venda de música legal, apostou num formato proprietário, o ATRAC, em oposição ao AAC protegido, usado na loja virtual Itunes. Dessa vez, a empresa decidiu que também estenderá o suporte ao formato AAC em seus tocadores, o que permitirá aos donos de tocadores da Sony adquirir suas canções na loja virtual da Apple. A idéia, claro, é aumentar a popularidade e finalmente dar um leque real de opções para seus usuários.