Tocadores vivem crise de identidade

Para que ter um tocador de música e um celular quando já é possível ter as duas funções em um único aparelho? É a essa pergunta que os fabricantes tentam responder com os últimos modelos de players lançados. Os tocadores da Apple vencem os telefones graças ao enorme espaço de armazenamento (o iPod Classic tem 120 GB) e à interface caprichada. Outras empresas, como a Philips, apostam em gravação de rádio e tecnologias que prometem melhorar a qualidade do som. Mas com celulares cada vez mais poderosos, a disputa está acirrada. Confira alguns dos modelos disponíveis no ringue.