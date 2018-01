'Toda a internet se tornará social’

Nascido no final do ano passado, o projeto Data Portability, dos EUA, tem por trás os gigantes Microsoft, Google, MySpace e Facebook e um objetivo ambicioso: fazer com que todos os sites compartilhem dados cadastrais, tenham o mesmo login e se tornem "sociais". Quando isso vai acontecer? "Daqui a três, quatro anos", contou ao Link um dos criadores do projeto, Chris Saad. O que é o projeto Data Portability? Começamos em novembro de 2007. Participam Facebook, Microsoft, Google, MySpace e Linkedin. Buscamos padronizar o compartilhamento de informações na rede. Como é esse padrão? A idéia é ter um login único para os sites, com a "portabilidade", ou seja, a troca de informações cadastrais. Quando o usuário faz a atualização em um site, é replicado nos outros. A idéia é semelhante às ferramentas do MySpace e do Facebook? Sim. Mas essas experiências estão ainda em estágio inicial, pois não têm um padrão comum. Cada um se lançou por si. Mas esperamos que caminhem para uma padrão comum. Essas empresas são concorrentes. É interessante um padrão comum? Está se tornando desnecessário competir por informações. A competição deve ser por funcionalidade. A audiência do Facebook é diferente da do MySpace. Permitir o compartilhamento de informações entre serviços é bom para todos, inclusive o usuário, que perde menos tempo para se cadastrar em sites. Os dados que ele preencheu em outros serviços são importados. Essa "portabilidade" pode mudar o comportamento dos usuários? Acho que eles acessarão mais sites e atualizarão mais seus dados, pois isso irá se espalhar por outros sites. Já empresas como a Amazon ou qualquer outra poderão se tornar redes sociais. Toda a web se tornará social. Com a integração, será possível enviar mensagens para amigos do Facebook ou do Orkut a partir do site da Amazon, por exemplo? Não, na Amazon poderia se formar outra rede social. Você acharia os amigos que estão lá, confrontando com a lista do Facebook, e daí se comunicaria por ferramentas da Amazon. No futuro será possível utilizar uma única rede social para acessar todas as outras? Sim, é uma possibilidade. O seu nome, a sua lista de amigos serão as mesmas em todas elas. Não dará para acessar as ferramentas do Orkut no MySpace, mas sim acessar os seus dados pessoais cadastrados nas duas redes. O que você atualizar em uma irá para a outra. Pelo Data Portability, por exemplo, não será possível acessar os recados e as fotos do Orkut no MySpace. Mas as novas ferramentas do MySpace e do Facebook devem permitir... Nem no futuro o Data Portability irá possibilitar isso? (silêncio) Poderia, mas não tenho como prever o futuro. Por que as redes sociais estão fornecendo seus dados para outros sites, como o eBay? Elas vêem que toda a web irá se tornar social e precisam continuar relevantes. A forma é se tornarem o lugar onde se atualiza os dados para serem acessados em outros sites depois. E não há riscos de ter os seus dados pessoais roubados em sites que não tenham muita segurança? Todos os sites que oferecem uma rede de amigos pedem seus dados de login de outras redes sociais para verificar quais amigos já estão lá. É muito inseguro, mas as pessoas fazem isso a toda hora. O Data Portability não é 100% seguro, mas permite um controle maior. Quando a internet terá apenas um login para todos os sites? Em dois anos começará a surgir o interesse. Quando aparecer em todos os lugares, as pessoas prestarão atenção. Deve levar três ou quatro anos. Mas as pessoas desejarão ter a sua vida social em todos os sites? É importante dar uma escolha. Se eu me logar na CNN, poderei escolher se quero ter a minha lista de amigos. Depende de os sites estimularem isso.