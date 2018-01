Todo cuidado é pouco ao escolhero site na hora de fazer compras Por mais sedutora que seja a possibilidade de comprar um produto único, que não exista no Brasil, é bom tomar muito cuidado na hora de comprar. Parece bobagem, mas quando lidamos com dados de cartão de crédito, todo cuidado é pouco. O primeiro passo é escolher um site idôneo para começar a comprar no exterior. Aí, não tem segredo: quanto maior e mais famoso o site, menor é a probabilidade de você ganhar como brinde uma bela dor de cabeça. O melhor ponto de partida é o Amazon (www.amazon.com). Ele foi o site de compras que liderou a arrancada do serviço no EUA e ainda hoje é referência em comércio eletrônico mundial. No site você encontra de tudo, de pia para cozinha até papel para origami. Mas abra o olho: nem tudo pode ser entregue no Brasil. Existem várias restrições quanto a entrega de produtos fora dos Estados Unidos. Por exemplo, eletrônicos quase nunca são despachados para o lado de baixo do Equador, mas livros, revistas, CDs e DVDs em quase todos os casos vêm sem problemas. Esse tipo de restrição no envio de produtos para fora do país de origem é muito comum nos grandes sites de compra, como o BestBuy.com e Walmart.com. A melhor alternativa nesse caso é mandar a encomenda para a casa de algum amigo ou parente nos EUA. Além de dar trabalho para ele, você ainda terá que pagar outro frete, dos EUA para o Brasil, além de ter que esperar mais tempo pela chegada do seu produto. TESTE DE FOGO Escolhida a loja e o produto, o segundo passo é pensar pequeno para não perder muito. É recomendável que você faça uma pequena compra, se alguns dólares, para testar o serviço da loja escolhida. Compre uma besteirinha, qualquer coisa mesmo. O objetivo do teste é ver como a loja lida com sua encomenda. É muito provável que você gaste mais com o frete do que com o produto em si, mas esse é um excelente termômetro para você não se arrepender depois. Se o produto chegar inteiro na sua casa, no prazo correto, você pode se aventurar a compras maiores com menos receio. Mas muita calma antes de sacar o cartão de crédito... Se você escolher uma loja menor ou pouco conhecida, vale tomar alguns cuidados básicos com suas informações de cartão de crédito. Se o site não oferecer transações seguras, normalmente caracterizadas por um pequeno cadeado que aparece na barra de baixo do navegador, corra. Do mesmo modo que aqui no Brasil existe gente mal-intencionada atrás de números de cartão de crédito, o mesmo acontece no exterior. Esse cadeado que aparece é a prova que as informações de crédito são codificadas e não vão ser surripiadas no caminho entre você e o site de onde você comprou. Alguns sites grandes também oferecem a opção de você deixar registrado suas informações de crédito no servidor deles, e na hora de comprar, colocar apenas alguns números aleatórios do seu cartão de crédito no formulário de compra, juntamente com uma senha que você escolhe no momento que se cadastra no site. É uma proteção a mais e vale a pena ser usada. J.A.