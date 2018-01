Todo mundo quer lutar kung fu Depois das atrocidades que foram feitas com Shrek 3 – que ganhou alguns dos piores jogos de todos os tempos – todo filme da DreamWorks me causa calafrios. Não entendam mal, gosto muito dos filmes do estúdio, mas convenhamos, eles mandam muito mal na hora de licenciar seus personagens para videogame. Foi com o nariz totalmente torcido que encarei Kung-Fu Panda. E como estava errado. O jogo é, além de bem feito, bastante desfrutável, mesmo por quem não assistiu ao filme. Além da exploração clássica e coleta de moedas e outros itens, o game oferece um combate variado e divertido, à moda Final Fight. Rolam até lutas épicas contra chefes de fase gigantes, ao estilo God of War. Na maioria do tempo, você joga com o panda Po, mas em alguns momentos, é possível controlar os outros mestres. O panda conta com vários ataques especiais que usam uma barra secundária de energia. Visualmente, o jogo impressiona bastante, principalmente na versão para PlayStation 2, a mais modesta de todas. Os cenários são bem construídos, as texturas caprichadas. Nas versões de Xbox 360 e PlayStation 3 a iluminação é muito mais bonita, deixando o visual de Po e dos outros mestres bastante similar ao visto na animação que estreou nos cinemas. Os personagens até contam com pelos realistas, que ondulam com o movimento e ao sabor do vento. O que não dá para entender, mais uma vez, é a falta de critério na conversão do jogo para Wii. O console possui um poder respeitável de hardware, agüenta fazer efeitos incríveis, mas só tem recebido versões capengas dos jogos. Com Kung-Fu Panda não foi diferente. O jogo está bom, no mesmo nível do PS2, mas tirando os controles diferentes, que utilizam os movimentos do Wiimote, o jogo é exatamente o mesmo. O que desanima é que o GameCube, antecessor do Wii, já conseguia simular pelos nos personagens. O Wii, muito mais poderoso, tiraria isso de letra. Mas inexplicavelmente, a Activision decidiu pegar o caminho mais curto e lançá-lo sem usar nada das habilidades gráficas do Wii. Uma pena, pois o jogo merecia um tratamento melhor.