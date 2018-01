Todos querem oferecer vídeo como o YouTube Apesar de o YouTube ser um serviço de vídeo com cerca de 50% da audiência da web, existem vários competidores. O Google Video, com 10% do mercado, é um deles. Outros são Guba, Veoh e Metacafe. Nesta terça, o uruguaio Fernando Espuelas lançou um novo site de vídeos, chamado VoyTV e voltado para a comunidade latina. ´A diferença é o conteúdo relevante para latinos´, afirmou Espuelas. O executivo conhece como ninguém os altos e baixos do mercado de internet. Na segunda metade dos anos 1990, sua empresa anterior, a StarMedia chegou a valer US$ 4 bilhões. Depois do estouro da bolha, no começo da década, acabou sendo vendida por US$ 8 milhões para a espanhola EresMás Interativa. Ele havia lançado a Voy (vou, em espanhol) como uma empresa de mídia em 2003, com quatro divisões: um canal de TV paga, uma produtora de filmes, uma editora de livros e revistas e uma gravadora de música. O site de vídeos, onde os usuários podem colocar seu próprio conteúdo, faz parte da estratégia de reposicionar a empresa na tendência chamada Web 2.0. ´Nesta segunda fase da internet, os consumidores são sofisticados´, explicou Espuelas. ´As oportunidades são tão grandes quanto em 1996. No Brasil, não há um produto como o Voy TV. Queremos que o brasileiro o veja como sua própria plataforma.´ A empresa também tem o Voy Music, site de música digital lançado em novembro de 2005, que conta com mais de 2,6 milhões de usuários únicos. Além de conteúdo dos usuários, o Voy TV oferece vídeos produzidos pela própria empresa e licenciados de produtores independentes. O site está em inglês, mas tem opção de ajuda e registro de usuários em português. Modelo conservador O modelo de negócios é a venda de publicidade. ´Buscamos parcerias com empresas brasileiras, para termos mais conteúdo em português e para atendermos ao mercado publicitário local´, explicou Espuelas. Segundo o executivo, foram investidos US$ 10 milhões na Voy, num período de dois anos. Sediada em Nova York, a empresa tem escritório em Los Angeles e emprega 33 pessoas. Depois do estouro da bolha, em abril de 2000, o mercado mudou. ´Os modelos de negócios são muito mais eficientes´, afirmou o executivo. ´As empresas não precisam mais gastar US$ 500 milhões em publicidade para terem sucesso.´ Ele disse que o negócio fechado pelo Google e pelo YouTube na segunda-feira mostra o apetite dos investidores pelo mercado de internet. ´Só não há o mesmo nível de especulação.´