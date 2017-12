Tolmasquim: é precipitado fazer declaração sobre apagão

Tolmasquim lembrou, entretanto, que é preciso aguardar. "Acabou de ocorrer e o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) ainda vai apurar", disse. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Zimmermann, disse que "ocorrências ocorrem" num sistema complexo.

"Apesar de trabalharmos com nível de confiabilidade de mais de 99%, de qualquer forma, eventos como esse ocorrem", disse. "Todo esforço que se faz é para minimizar ocorrência desses eventos. Não tem nada a ver com estresse do sistema." Zimmermann lembrou que apagão desta terça-feira atingiu 8% da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) e que não houve desligamento descontrolado. "São ocorrências que não têm a ver com estresse do sistema", reforçou. Ele citou que algumas das causas para o apagão são queda de torre, queimada e falha no sistema de proteção.