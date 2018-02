Tom Cruise faz as pazes com a bilheteria em novo filme

O filme, quarto episódio da série "Missão Impossível", arrecadou 46 milhões de dólares entre sexta e segunda-feira, segundo estimativa da distribuidora Paramount. A produção, que custou cerca de 145 milhões de dólares, já soma 78,6 milhões de arrecadação nas suas duas primeiras semanas nos cinemas.

No mercado internacional, "Protocolo Fantasma" faturou outros 140 milhões de dólares até domingo. A Paramount salientou que pesquisas têm mostrado que os espectadores saem satisfeitos do filme, e esperam que o boca a boca lhe garanta uma boca carreira.

Em segundo lugar nas bilheterias dos EUA e Canadá no fim de semana ficou "Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras", com 31,8 milhões de dólares em ingressos vendidos. Em seguida vieram a comédia familiar "Alvin e os Esquilos 3" (20 milhões de dólares), e o thriller adulto "Os Homens que Não Amavam as Mulheres" (19,4 milhões de dólares).

Vários lançamentos importantes têm acontecido na época natalina, inclusive "Os Homens que Não Amavam...", e os estúdios esperam que os próximos dias - em época de férias - levem mais famílias aos cinemas. Dificilmente, no entanto, o faturamento de 2011 fechará acima dos 10,6 bilhões de dólares que entraram nas bilheterias dos EUA e Canadá em 2010.

Na verdade, os 12 filmes mais vistos do último fim de semana geraram 114 milhões de dólares, cifra 15 por cento inferior à do mesmo período no ano passado, segundo a empresa Hollywood.com.

Paul Dergarabedian, da Hollywood.com, estima que as bilheterias da América do Norte fecharão o ano em 10,1 bilhões de dólares, baixa de 4,45 por cento em relação a 2010. Por enquanto, o público do ano já caiu cerca de 5 por cento, mas o preço médio do ingresso passou de 7,96 para 7,89 dólares.