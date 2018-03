Tom Maior encerra desfile marcado por problemas

Em um desfile marcado por problemas, a Tom Maior encerrou a primeira noite de desfiles do carnaval de São Paulo, já na manhã deste sábado, dia 1º. A escola, que fez uma homenagem à cidade de Foz do Iguaçu, teve problemas com seu carro abre-alas, que quebrou ainda na concentração. Para colocá-lo na avenida, foi preciso usar duas empilhadeiras e houve até mesmo um princípio de confusão entre integrantes da escola e um funcionário da Prefeitura.

Na avenida, a escola mostrou carros alegóricos e fantasias que se referiam à natureza de Foz, especialmente suas quedas d''água e corredeiras. A última ala da Tom Maior entrou na passarela faltando apenas 15 minutos para encerrar o desfile, em função dos problemas com o carro abre-alas. Ainda assim, a escola cumpriu com o tempo de desfile.