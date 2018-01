Tomate até na cocada COCACA - Cremosa e sabor tomate, uma variação de Paty do Alferes NADA SE PERDE - As sementes de tomate são usadas para fazer licor A pequena Paty do Alferes é mais conhecida por seus tomates do que por seu filho mais ilustre: Joaquim Osório Duque Estrada, autor do Hino Nacional. Veja também: ESPECIAL: É da roça Você não pode perder. Mesmo! A guerra do bolinho O pastel que vira sozinho O arroz ficou vermelho! O que é que gosta de voar e é caviar? Amargo de doer, mas tem quem coma cru Em Bananal tem sempre truta As fadas da boca do tacho Caipira da gema Comida mineira é paulista. E também caipira E não é à toa. Tomate ali vira ingrediente para os mais variados produtos, entre eles geleia, licor, bombom e até uma cocada – a prova está na foto à esquerda. Sutil, cremosa e sem excesso de açúcar, a cocada de tomate é uma especialidade de Dircy Tamer, da loja Tomate Feliz (24 2483-0957). Dircy só perde a posição de principal doceira da cidade uma vez por ano, no dia de Corpus Christi, durante o Festival do Tomate, quando os moradores de Paty se mobilizam para fazer doces e salgados para um grande concurso à base da fruta. Dircy e a filha Tereza começaram fazendo geleia e tomates em calda. E, de repente, tinham a estante cheia de produtos. Com um truque aqui ou ali, vão tirando proveito da fruta. "Depois que você tira a pele não pode deixar cozinhar muito", ensina Tereza. Outra dica é mergulhar o tomate na água fria assim que retirá-lo da água fervente, para brecar o cozimento. O carro-chefe da loja é o tomate recheado com leite condensado cozido, muito requisitado nos fins de semana. Também é famoso o bombom de tomate, vencedor de uma edição do Festival do Tomate. Dircy aprendeu a fazer compotas quando trabalhou no Hotel de Quindins, em Paty. O mesmo hotel serviu de escola para outra doceira famosa da região, a Carmem, de Miguel Pereira, mãe de Claudete, e fundadora da hoje famosa Doces Carmem (clique para ver).