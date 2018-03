Torcedor começa a chegar à apuração do carnaval do Rio Poucos torcedores já estão no Sambódromo do Rio de Janeiro para a apuração do desfile das escolas de samba do grupo especial, prevista para começar às 15h30. Debaixo de uma fina chuva, a fiel torcia mangueirense está em maior número. Carnavalescos e presidentes das agremiações também começam a chegar à Avenida Marquês de Sapucaí, mas ainda é pequena a movimentação. Ao todo, são 40 jurados, sendo que 13 estréiam este ano na função. As escolas Beija-Flor, Grande Rio e Viradouro são consideras favoritas ao título.