Torcedores dizem ter ouvido bombas Por volta de 18h15, torcedores que chegavam ao Maracanã pelo Metrô, para o jogo entre Argentina e Bósnia, marcado para as 19 horas, ouviram bombas de efeito moral. Bombas de gás lacrimogêneo também foram lançadas por policiais militares que montaram uma barreira de proteção para evitar que manifestantes se aproximassem do perímetro de isolamento instalado pela Fifa - dessa linha, só passam torcedores com ingressos ou pessoas com credenciais.