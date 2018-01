Torcedores visitam pontos turísticos do Rio

No Pão de Açúcar, o auditor croata Marko Susnjara, de 30 anos, contou que veio com dois amigos exclusivamente para o jogo de abertura, com a seleção brasileira, no Itaquerão, quinta-feira. Mas fez questão da estadia de cinco dias no Rio: "Não faz sentido vir ao Brasil e se hospedar em São Paulo", disse. O trio de Zagreb procurou hotel em Copacabana em dezembro de 2013, e achou 150 euros por dia muito caro. Voltou a buscar mês passado e o valor havia caído para 100 euros. "Aqui é tudo muito caro. Os hotéis viram que ficariam vazios e caíram na real", disse Susnjara.

A poupança precedeu a viagem do comerciante suíço Rafael Grüerbler, de 28 anos, que veio com quatro amigos. O grupo alugou um apartamento por R$ 16.000 por duas semanas, em Copacabana. "Planejamos bem para estar aqui durante as nossas férias e não faltar dinheiro", contou Grüerbler. Para o colombiano John Parra, de 28 anos, que integra um grupo de 12 torcedores de Bogotá, a sensação é de estar numa Copa em casa. "Não é Europa, isso aqui é América Latina", explicou. "Nosso primeiro jogo é sábado, em Belo Horizonte, mas vir ao Rio é obrigatório". No Corcovado, os funcionários já perceberam o aumento na frequência. Estima-se que o número de visitantes no trenzinho que leva à estátua chegue a 4 mil pessoas por dia, patamar da alta temporada (no verão).

No Pão de Açúcar, espera-se que o volume de pessoas, de 6 mil por dia, cresça 8%. A Riotur calcula que 400 mil estrangeiros e 450 mil brasileiros visitem o Rio no período da Copa.

Os pontos turísticos concentram principalmente torcedores de países latino-americanos e europeus, muitos identificados pelas camisas de suas seleções. Nesta segunda-feira, 9, havia turistas com passagem marcada para jogos em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Natal.