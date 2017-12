Torcida do Palmeiras sofre para conseguir ingressos contra o Rosario

O Palmeiras iniciou a venda dos ingressos na manhã desta quarta-feira e desde então muitas são as reclamações de torcedores por não conseguir ou levar horas para ter assegurado a compra da entrada para o jogo. A empresa “FutebolCard”, responsável pelo comércio virtual, admite que está com problemas no site e culpa o excesso de acesso como motivo da deficiência.

Torcedores têm reclamado que ao tentar efetuar a compra, é redirecionado para uma fila virtual onde é exibida a mensagem “em breve será automaticamente direcionado ao ambiente de compras”. Entretanto, muitas vezes o negócio não é finalizado. Quem tentar pelo celular, ainda passava pela curiosa situação de ir para o fim da fila caso a tela do celular apagasse.

Diante das muitas reclamações dos palmeirenses pelas redes sociais, a FutebolCard divulgou uma nota para comentar sobre o assunto. “A FutebolCard vem a público se desculpar pelos problemas na pré-venda da partida contra o Rosario Central e reitera que está trabalhando incessantemente para melhorar os serviços e acabar com os transtornos que os palmeirenses tiveram neste episódio Aproveitamos para solicitar aos sócios-torcedores que respeitem os respectivos horários de abertura da pré-venda de ingressos e só tentem efetuar as compras nos horários determinados, de acordo com a ordem de prioridade obtida com o rating do programa Avanti”, diz o comunicado.

Na partida contra o Linense, torcedores também reclamavam que não conseguiam comprar e quando tinham êxito, a opção de escolher o local não estava disponível e o sistema definia o lugar de forma aleatória. Assim, torcedores que fossem em duas ou mais pessoas acabavam ficando em lugares distantes um do outro.

Os participantes do Avanti continuarão tendo exclusividade na compra de ingressos para o jogo com o Rosario até às 10h deste sexta-feira, quando a venda inicia também para o público em geral.