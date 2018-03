Tormenta tropical Dolly se forma no Mar do Caribe A quarta tormenta tropical da temporada de furacões do Atlântico em 2008 se formou neste domingo no Mar do Caribe, perto da costa do Estado turístico de Quintana Roo, no México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O México emitiu uma advertência de tormenta tropical para a Península de Yucatã, onde está localizada Quintana Roo, desde a fronteira com Belize até Campeche, já que Dolly está atravessando o Caribe perto do Golfo do México. Dolly se encontrava no domingo a uns 365 quilômetros a sudeste da ilha de Cozumel, um importante destino turístico, frente à costa de Quintana Roo, informou o CNH, e a 435 quilômetros ao este da cidade de Chetumal, perto da fronteira com Belize. A tormenta "está se movendo em direção noroeste a cerca de 28 quilômetros por hora (...) o centro de Dolly se deslocaria através da península de Yucatã no México na noite, e emergeria ao sul do Golfo do México na segunda-feira", informou o Centro. A tormenta registrava ventos máximos de 75 quilômetros por hora, com rajadas mais fortes, com expectativas de um leve fortalecimento no domingo, antes de alcançar a península, disse o CNH. (Reportagem de Matthew Bigg, com reportem adicional de Tomás Sarmiento, na Cidade do México)