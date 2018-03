Torpedo da Austrália afunda navio americano

O ministro da Defesa da Austrália, Joel Fitzgibbon, parabenizou nesta quinta-feira os militares do submarino que testou com sucesso um novo torpedo, desenvolvido em colaboração com os Estados Unidos. Uma operação conjunta das marinhas americana e australiana testou o torpedo MK 48 Modelo 7 entre junho e julho na costa do Havaí. O submarino HMAS Waller acertou em cheio um navio americano desativado, afundando a embarcação imediatamente. A nova arma tem um sistema de sonar avançado que, segundo os militares australianos, aumenta a eficácia do torpedo em águas rasas e em operações de contra-ataque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.