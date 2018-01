Torta de castanha-do-pará com sorvete de whisky

Anna Angotti & Demian Takahashi: "Em algum momento vocês vão sentir sal e pimenta... é essa a ideia mesmo", o maître avisou. Quando a sobremesa foi servida, o cheiro de curry invadiu as narinas. A mini-rúcula saltou aos olhos. E, logo na primeira garfada, a receita se revelou uma brincadeira com sabores (o amargo do chocolate, os floquinhos de sal que aparecem no meio da torta), temperaturas (o calor do curry, a refrescância do sorvete) e texturas (os pedacinhos de castanha do Pará da torta, o chocolate derretido, a massa homogênea do sorvete). Ficamos com a sensação de que o aviso do maître não dava conta nem de metade da ousadia e da graça da receita. Blog Alho, Passas e Maçãs: O bolinho circular tem ótima textura e é muito agradável na boca. O sabor da castanha, porém, é discreto, bem discreto. Também o whisky podia se pronunciar mais no sorvete. Afinal, a concorrência é brava: a calda espessa de chocolate tem gosto acentuado, os toques de curry e pimenta são delicados, mas persistentes, a mini-rúcula é fortíssima e o sal se impõe. E, assim, a castanha e o whisky, casal de protagonistas, acaba ultrapassado pelos coadjuvantes. Não lamento totalmente: ao sair do restaurante, ainda sentia a combinação deliciosa do chocolate com o sal. E era bem bom. Braulio Pasmanik: Quando comecei a provar a sobremesa, fui experimentando os diversos ingredientes de forma separada e não fiquei entusiasmado. Depois montei numa colher tudo junto e uma explosão de sensações apareceu em minha boca. A rúcula, o curry, a pimenta, o sal, o chocolate e o sorvete de uísque criaram um sabor exótico e surpreendente em minha boca. Jacques Trefois: Primeiramente experimentei o sorvete. Gostei muito. Logo a torta com o fundo de chocolate. Também gostei, ela é levemente salgada. Depois provei o conjunto, incluindo a rúcula que está no fundo do prato. Gostei mais ainda. Em resumo, uma excelente sobremesa nada enjoativa e diferente. Parabéns. Janaina Fidalgo: A brincadeira do doce, do salgado, do ardido, do picante e do alcóolico. Tudo na mesma sobremesa. Bem interessante. Luiz Américo Camargo: Uma das melhores coisas do Prêmio Paladar é a possibilidade de se surpreender e rever crenças. Eu nunca fui grande apreciador da pâtisserie do D.O.M. - e o próprio chef Alex Atala já confessou não ser um doceiro de alma. Mas esta sobremesa veio para confundir. Bocuseanamente, é importante que tudo que está no prato seja provado junto. O sorvete de whisky, a torta, a rúcula, o curry... O resultado é ótimo e, curiosamente, trata-se de um doce, digamos, quase salgado. Luiz Horta: Não é o melhor do restaurante. Neide Rigo: A torta de castanha-do-pará é bolinho aerado e indefeso que se protege com uma crosta de flor de sal; o molho de chocolate com pimenta é agitado. Mas o sorvete de whisky é forte e está ali para impor respeito. E ainda tem a rúcula com sua pungência. No final, isoladamente, achei todos estes elementos intrigantes, mas a combinação virou uma banda punk meio barulhenta. Patrícia Ferraz: O sabor do whisky tomou conta da sobremesa que tinha vários elementos instigantes: calda de chocolate no fundo do prato, o bolinho de castanha e sobre ele o sorvete de whisky, por cima algumas folhas de rúcula (que surpreendentemente combinavam com o resto) e curry. Roberto Smeraldi: Ótima a torta de castanha, que realça a untuosidade da noz. O sorvete de whisky combina. Mas para mim há demais aromas complementares: curry, pimenta, ruculinha, sal... uma explosão de temperos: todos fazem sentido, individualmente, mas perco a identidade do conjunto. Silvio Giannini: Esta sobremesa tem o dom, com o perdão do terrível trocadilho, de burlar com meus sentidos. Calda de chocolate com pimenta, lascas de flor de sal e folhinhas de rúcula não costumam visitar sobremesas com frequência. O que dizer então da presença atrevida do curry? A tortinha de castanha do pará é preparada com primor, escoltada pelo sorvete de whisky, zombam dos meus sentidos. Não levou o primeiro lugar mas, novamente, deixou sinceras saudades.