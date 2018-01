Tortino de banana com sorbet de açaí e mel da amazônia

Anna Angotti & Demian Takahashi: Achei sensacional a constatação do Demian: "Sabe o que é isso? Uma desconstrução de vitamina de Neston com banana e mel. Por isso essa sobremesa parece tão criativa e ao mesmo tempo tão familiar." O bolinho de banana quentinho era como um suflê de tão delicado, com um adstringência provocante. Com o sorvete de açaí e o favinho de mel, o energético em versão alta-gastronomia estava mais que completo. Como diria a turma do Açaí: "Iraaaado!" Blog Alho, Passas e Maçãs: Uma linda apresentação separa a tortinha de banana do favo de mel e do sorvete de açaí. O favo é decorado com florzinhas e o sorvete leva um chip de banana. Os sabores são bem definidos e é interessante combinar as texturas dos três elementos (na verdade, quatro, se contarmos o chip) que compõem o prato. Não empolga, mas agrada. Braulio Pasmanik: Doce de banana tem que ser feito com banana madura. A banana fora do ponto certo deixa um gosto tânico, esquisito no doce. O sorvete de açaí não agrada o meu paladar. Jacques Trefois: Não há duvida de que o chef quis dar um toque tipicamente brasileiro nessa sobremesa. O resultado é muito bom. Excelente sorvete e boa torta. Janaina Fidalgo: Com concorrentes fortes, está aqui uma categoria difícil. Foi difícil ter de optar por um só. Bela ideia essa de misturar sabores brasileiros, texturas e temperaturas. O quente do tortino, com o gelado do sorbet de açaí e textura "cerosa" dos favos de mel. Luiz Horta: Uma das melhores sobremesas de São Paulo, criação brilhante, equilibra bem a acidez do açaí, a pega da banana e a doçura do mel. Além disso, é linda. Foi muito difícil escolher, o pain perdu e este tortino estiveram empatadíssimos na minha cabeça. Pesou o prazer que me deu o pain perdu. Mas com tristeza não voto nesta delícia. Neide Rigo: A banana cremosa e ainda estruturada escorre pelo prato quando o invólucro macio é rompido. Junto com o fiozinho de mel e o sorvete de açaí formam uma banda imbatível. Informaram que o mel da Amazônia era o de Jataí, mas achei o gosto parecido com abelha Apis, sem acidez. Assim como é o favinho que decora o prato. Patrícia Ferraz: Bananinhas quentes servidas com um toque de mel e sorvete de açaí. Estava boa, mas não chegou a ser comovente. Roberto Smeraldi: Notável o equilíbrio do tortino cremoso, que solta aromas de amêndoa e baunilha. Uma briga sutil com a provocadora acidez do mel de jataí, dádiva nativa. O sorvete de açaí é tão bem realizado que pela primeira vez aprecio esta polpa até adoçada. Já o favo de mel é de apis e gera um diálogo talvez involuntário, porém interessante. Silvio Giannini: O chef pâtissier do Emiliano, responsável, suponho, por esta maravilha, construiu um símbolo de exportação do que o Brasil possui de mais emblemático. Este tal tortino é, na verdade, uma diminuta e deliciosa "tortura" cremosa, amanteigada, com toque de amendôas, recheada de cubinhos de banana, que chega à mesa quente, fumegante. Aporta ao conjunto um levíssimo sorvete de açaí que em nada, nem mesmo a cor, lembra a fruta original _ portanto, não assusta nem ofusca os demais elementos do conjunto. Entre o tortino e o sorvete, um fio de mel de abelha do tipo jataí, de sabor único, escuro, indica o caminho final para se alcançar o paraíso. Jaz, em um canto, um favo de mel que completa esta extraordinária sobremesa. Não vejo a hora de prová-la outra vez.