Torvalds divulga nova versão do kernel do Linux Acaba de ser divulgado uma nova versão do kernel do Linux, nome dado ao conjunto de códigos que é o coração do sistema de código aberto. A versão 2.6.16 do Linux teve seu lançamento atrasado para resolver bugs de segurança, informou o criador do Linux, o programador Linus Torvalds. Além de trazer inovações como o suporte estendido a Ipv6, suporte ao banco de dados Oracle em clusters, o novo kernel inclui instruções para lidar com o novo processador Cell, da IBM, além de também de trazer melhorias na interação com a plataforma Wi-Fi Centrino, da Intel, presente desde a versão 2.6.14.