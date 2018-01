Toshiba apresenta primeiro cartão de memória de 8 gigabytes A Toshiba anunciou nesta semana o lançamento do primeiro cartão de memória SDHC de 8 gigabytes, capaz de armazenar três horas de imagens de vídeo digital no formato MPEG-2 e centenas de fotos em alta resolução. Os novos cartões permitirão a gravação em alta velocidade com a especificação "class 4" da SD Card Association e poderão gravar dados a uma velocidade de 4 GB/segundo, segundo um comunicado da empresa. Esta nova edição da série de cartões de alta capacidade (SD High Capacity), cujo preço não foi revelado, chegará às lojas em janeiro de 2007, completando a linha dos produtos de 4 gigabytes lançados em setembro. No entanto, estes cartões de memória ficarão restritos ao uso em dispositivos compatíveis com o padrão Card Ver2.00 para cartões de memória do tipo SD, limitado por enquanto a alguns modelos de câmeras fotográficas digitais e tocadores digitais.